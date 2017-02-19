Паспорта немає, а громадянство є: Артеменко заявив, що анулював канадський паспорт ще у 2014 році

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Депутат Андрій Артеменко

За словами депутата, ще у вересні 2014 року він почав процес ліквідації громадянства, але досі є громадянином Канади

Народний депутат Андрій Артеменко (позафракційний), який пропонував здати Крим в оренду, заявив, що анулював свій канадський паспорт ще в 2014 році і паспортів інших держав у нього немає. Громадянство ще діє.

Артеменко розповів, що у вересні 2014 року, коли став кандидатом у народні депутати, звернувся до відповідних органів Канади про анулювання паспорта. Тоді ж, за словами Артеменка, він звернувся і з приводу призупинення громадянства Канади.

На уточнення, чи є у нього громадянство Канади, незважаючи на анульований паспорт, Артеменко відповів: «Процедура позбавлення громадянства Канади – більш тривалий процес. Сьогодні, відповідно до вимог українського законодавства, я не повинен закінчувати процес відмови від громадянства. Але на вимогу законодавства я призупинив дію свого паспорта, і його було анульовано. Громадянство ще діє».

Він також зазначив, що, за його інформацією, отриманою від Державної прикордонної служби, зараз подвійне громадянство має 102 нинішніх і колишніх народних депутати.

На запитання, яким чином він отримав такі дані, Артеменко заявив, що це конфіденційна інформація і він не може розповісти деталі.

Також Артеменко запевнив, що паспортів інших країн у нього немає.

Як відомо, законодавство України забороняє мати подвійне (та більше) громадянство, але жодних санкцій за це не передбачено.

Нагадаємо, у лютому The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

21 лютого 2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Як повідомляв «Главком», 24 лютого суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько не надала дозвіл на виїмку документів Артеменка, оскільки він не є підозрюваним у цьому провадженні.

Пізніше, у березні, прокуратура АР Криму отримала тимчасовий доступ до електронної декларації народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Андрія Артеменка.

Артеменка виключили з фракції Радикальної партії.

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Джерело: Українська правда