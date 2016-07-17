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    Справа Мартиненка: суд відклав засідання на 10 ранку

    • Сьогодні, 00:24
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    Засідання відновиться в 10 ранку 22 квітня

    Суд у справі колишього депутата Миколи Мартиненка за звинуваченням у розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем перенесли на ранок. Засідання відновиться в 10 ранку 22 квітня.

    Прокурори САП попросили відкласти суд по справі Мартиненка.

    «Я наполягаю на тому, щоб відкласти засідання, до завтрашнього ранку», - сказав прокурор Симків.

    У той же час адвокати пропонували зробити перерву на 15 хвилин.

    Відзначимо, 15 народних депутатів та 4 міністра хочуть взяти на поруки Миколи Мартиненка у ході розгляду клопотання САП про запобіжний захід екс-нардепові.

    Зокрема, за Мартиненко доручається Віктор Логвінський, який підкреслив, що факт кримінального провадження НАБУ не є сам по собі підставою для арешту людини.

    Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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