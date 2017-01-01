Теракт у Лондоні: британська поліція затримала 30-річного чоловіка

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Поліцейський рейд в Бірмінгемі

Чоловік був заарештований за підозрою в підготовці терактів

У британському Бірмінгемі заарештований ще один чоловік у справі про теракт в центрі Лондона. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією поліції, яка веде слідство, 30-річний чоловік був заарештований за підозрою в підготовці терактів.

Ще один арештований в минулий четвер в Бірмінгемі 58-річний чоловік залишається під охороною. Арештована в Манчестері жінка випущена під заставу до кінця березня.

Загалом, з моменту нападу 22 березня на Вестмінстерському мосту і біля будівлі парламенту зроблено 12 арештів, проте дев’ять людей вже відпустили без пред’явлення звинувачень.

Зазначимо, що антитерористичний підрозділ Скотленд-Ярду напередодні випустив офіційну заяву, де вказується, що Халід Масуд, який вчинив теракт у центрі Лондона, діяв самотужки.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.

В лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту

Раніше британська поліція назвала ім’я нападника в Лондоні. Також було опубліковано фото виконавця терористичного акту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».