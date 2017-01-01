The Wall Street Journal: Ердоган переміг, але не так, як сподівався
- Сьогодні, 11:33
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Прихильний ісламу диктатор сподівався на надихаючу підтримку, проте переміг з мінімальним відривом, причому порушення при голосуванні заплямують його перемогу
«Недільний референдум про розширення повноважень турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана пройшов не так, як той планував, - зазначає редакція The Wall Street Journal. - Прихильник ісламу диктатор сподівався на надихаючу підтримку, проте переміг з мінімальним відривом, причому порушення при голосуванні заплямовують його перемогу. В результаті турецьке суспільство ще більш поляризувалося, що може привести до наростання нестабільності».
Автори повідомляють, що на рахунку табору Ердогана 51,2% голосів, за даними державного новинного агентства. При цьому великі міста, включаючи Анкару і навіть Стамбул, де Ердоган був мером, голосували проти пропозиції, винесеної на референдум.
«Виборча комісія країни в останній момент прийняла рішення приймати бюлетені без офіційних штампів, зазвичай використовуваних для їх засвідчення. Світська «Народно-республіканська партія»м заявила, що цей крок і інші проблеми з верифікацією голосів роблять сумнівними близько 2,5 млн бюлетенів», - йдеться в статті.
«Спостерігачі з Ради Європи і Організації з безпеки і співпраці в Європі розкритикували рішення виборчої комісії», - повідомляють журналісти. Крім того, дані організації відзначили, що групам громадських активістів не дозволили проводити заходи в ході кампанії і табір Ердогана домінував в ЗМІ.
Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.
Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.
Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.
Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результатиреферендуму.
Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.