Трамп розкритикував мера Лондона за його реакцію на теракт в Британії

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Дональд Трамп

Президент США заявив, що необхідно «перестати бути політично коректними»

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу мера Лондона Садіка Хана через реакцію лондонського очільника на нічні атаки.

«Щонайменше сім загиблих і сорок вісім поранених в результаті теракту, а мер Лондона говорить, що немає підстав турбуватися», - написав Трамп у своєму Twitter.

Так Трамп відреагував на слова мера Лондона Садіка Хана, який заявив, що у зв’язку з терактом кількість поліцейських на вулицях міста збільшать, тому жителям і гостям міста «немає причин турбуватися».

Трамп додав, що необхідно «перестати бути політично коректними» і на практиці забезпечувати безпеку людей.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

Садік Хан минулого року став першим в історії мером-мусульманином британської столиці. Він неодноразово критикував Трампа за його погляди на іслам та вказував на хибність ідеї Трампа заборонити в'їзд до США мусульманам з інших країн.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.

Між тим британська влада виконавцями злочину назвала радикальних ісламістів. За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.

Джерело: Європейська правда