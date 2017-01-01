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    У Авакова підозрюють, що у вбивці Вороненкова були спільники

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    Місце вбивства Дениса Вороненкова
    Місце вбивства Дениса Вороненкова

    У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що у кілера, який вбив Дениса Вороненкова, були особи, які допомагали у вчиненні злочину

    Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко припускає, що кілер, який застрелив екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, мав спільників. Про це він повідомив сьогодні журналістам на місці злочину.

    «Стрілець був один, але, з великою долею ймовірності, у нього були спільники», - заявив він.

    «Ми не можемо сказати скільки (спільників. — Ред.), але були особи, які допомагали йому у вчиненні злочину», - додав Шевченко.

    Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Охоронець Вороненкова поранений в область серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

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