У Авакова підозрюють, що у вбивці Вороненкова були спільники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце вбивства Дениса Вороненкова

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що у кілера, який вбив Дениса Вороненкова, були особи, які допомагали у вчиненні злочину

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко припускає, що кілер, який застрелив екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, мав спільників. Про це він повідомив сьогодні журналістам на місці злочину.

«Стрілець був один, але, з великою долею ймовірності, у нього були спільники», - заявив він.

«Ми не можемо сказати скільки (спільників. — Ред.), але були особи, які допомагали йому у вчиненні злочину», - додав Шевченко.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Охоронець Вороненкова поранений в область серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.