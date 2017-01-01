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    «Що ви дивитесь? Йому швидка потрібна!» Лікарів для кілера Вороненкова викликали випадково?

    • Сьогодні, 15:50
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    Випадковий перехожий закликав поліцію якомога швидше викликати «швидку допомогу» для поранених

    На Youtube-каналі «Київ Оперативний» з’явився відеозапис, зроблений одразу після стрілянини біля «Прем'єр Паласу в Києві».

    На відео видно, що випадковий перехожий закликає поліцію якомога швидше викликати «швидку допомогу» для поранених та переконує правоохоронців у тому, що поранені ще живі і їх треба рятувати.

    Крім того, на відео видно, що навколо місця злочину кілька людей просто стоять і знімають усе на мобільний телефон.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.

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