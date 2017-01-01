«Що ви дивитесь? Йому швидка потрібна!» Лікарів для кілера Вороненкова викликали випадково?

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Випадковий перехожий закликав поліцію якомога швидше викликати «швидку допомогу» для поранених

На Youtube-каналі «Київ Оперативний» з’явився відеозапис, зроблений одразу після стрілянини біля «Прем'єр Паласу в Києві».

На відео видно, що випадковий перехожий закликає поліцію якомога швидше викликати «швидку допомогу» для поранених та переконує правоохоронців у тому, що поранені ще живі і їх треба рятувати.

Крім того, на відео видно, що навколо місця злочину кілька людей просто стоять і знімають усе на мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.