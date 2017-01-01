У Британії петиція проти візиту Трампа набрала понад 260 тисяч голосів

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Петиція не виключає можливості приїзду Дональда Трампа в Британію в рамках звичайного робочого візиту

Жителі Великої Британії активно підтримують петицію, в якій йдеться про заборону офіційного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

Петицію на сайті парламенту підписали вже понад 200 тис. людей.

«Дональду Трампу можна дозволити в'їхати до Великої Британії в якості глави уряду США, проте не слід надсилати йому запрошення прибути з офіційним державним візитом, тому що це спричинить незручності для Її Величності Королеви», - йдеться в тексті петиції.

Як обгрунтування такої заборони автори петиції вказують на женоненависницький погляди Трампа і його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принц Уельський. У тексті звернення йдеться, що такий прийом міг би поставити королеву в незручне становище.

У той же час петиція не виключає можливості приїзду Дональда Трампа в Британію в рамках звичайного робочого візиту, без зустрічі з членами королівської сім'ї.

За існуючими правилами, якщо під петицією підписуються понад 10 тисяч осіб, уряд зобов'язаний опублікувати офіційну реакцію на неї. Якщо петиція набирає понад 100 тисяч підписів, парламент може розпочати дебати по гострому питанню.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає хибним «антиміграційний» указ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яким був призупинений прийом біженців у США та заборонений в'їзд до країни громадянам семи мусульманських країн.

Як відомо, Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Сьогодні стало відомо, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.