У Гонтаревої порахували, що через підвищення «мінімалки» роботу втратить до 630 тисяч українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У НБУ також спрогнозували, що зниження офіційної зайнятості буде частково компенсовано зростанням неформальної або неофіційної зайнятості

Прийняте урядом рішення про підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 3200 грн може призвести до зниження зайнятості населення, особливо у сфері малого та середнього бізнесу, роботу може втратити до 630 тис. громадян, йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

«За оцінками НБУ, зростання витрат на оплату праці, особливо для малого і середнього бізнесу, призведе до зниження зайнятості більш значного, ніж прогнозувалося раніше. Частка скорочень працівників через підвищення мінімальної зарплати становитиме 5,4%, або близько 630 тис. осіб», – ідеться у звіті НБУ.

Загалом показник безробіття становитиме близько 10% за методологією МОП.

У Нацбанку також спрогнозували, що зниження офіційної зайнятості буде частково компенсовано зростанням неформальної або неофіційної зайнятості.

Як відомо, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме понад 40 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, за виплату зарплат «у конверті» передбачається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.