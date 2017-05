У Лондоні евакуювали людей з театру через повідомлення «про загрозу»

Поліція оточила театр та перекрила дороги біля нього

У Лондоні евакуювали людей під час вистави з театру «Олд Вік» через повідомлення про загрозу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомили у поліції, правоохоронців на місце події викликали о 14:38 за місцевим часом. Адміністрація театру ухвалила рішення евакуювати будівлю.

Поліція оточила театр та перекрила дороги біля нього.

За словами очевидців, на сцені грали п’єсу, коли правоохоронці у флуоресцентних куртках увійшли до театру та повідомили аудиторії, що «вони щось знайшли у будівлі».

Більших деталей наразі невідомо, поліція продовжує розслідувати інцидент.

More drama offstage! All evacuated to Imperial War Museum gardens.. #oldvic including cast pic.twitter.com/w5JbruAKfQ

Just been evacuated from the Old Vic Theatre because of a bomb theatre. pic.twitter.com/RawfxVGwBM