У Лондоні евакуювали людей з театру через повідомлення «про загрозу»

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У Лондоні евакуювали людей з театру

Поліція оточила театр та перекрила дороги біля нього

У Лондоні евакуювали людей під час вистави з театру «Олд Вік» через повідомлення про загрозу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомили у поліції, правоохоронців на місце події викликали о 14:38 за місцевим часом. Адміністрація театру ухвалила рішення евакуювати будівлю.

Поліція оточила театр та перекрила дороги біля нього.

За словами очевидців, на сцені грали п’єсу, коли правоохоронці у флуоресцентних куртках увійшли до театру та повідомили аудиторії, що «вони щось знайшли у будівлі».

Більших деталей наразі невідомо, поліція продовжує розслідувати інцидент.

More drama offstage! All evacuated to Imperial War Museum gardens.. #oldvic including cast pic.twitter.com/w5JbruAKfQ — Rachel Griffin (@Carryonsmiling) 27 травня 2017 р.





Just been evacuated from the Old Vic Theatre because of a bomb theatre. pic.twitter.com/RawfxVGwBM — AliciaMelville-Smith (@alicia_ms) 27 травня 2017 р.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.