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    У Лондоні евакуювали людей з театру через повідомлення «про загрозу»

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    У Лондоні евакуювали людей з театру
    У Лондоні евакуювали людей з театру

    Поліція оточила театр та перекрила дороги біля нього

    У Лондоні евакуювали людей під час вистави з театру «Олд Вік» через повідомлення про загрозу.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Як повідомили у поліції, правоохоронців на місце події викликали о 14:38 за місцевим часом. Адміністрація театру ухвалила рішення евакуювати будівлю.

    Поліція оточила театр та перекрила дороги біля нього.

    За словами очевидців, на сцені грали п’єсу, коли правоохоронці у флуоресцентних куртках увійшли до театру та повідомили аудиторії, що «вони щось знайшли у будівлі».

    Більших деталей наразі невідомо, поліція продовжує розслідувати інцидент.


    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

    вибух дороги театр
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