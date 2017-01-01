У Луганську намагалися підірвати «військового комісара» «ЛНР»

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Ігор Маршуба

Це пов’язано зі злочинним бізнесом «комісара»

У четвер, 16 березня, у Луганську здійснено спробу замаху на т.зв. військового комісара «ЛНР». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«16 березня ц.р. у м. Луганськ здійснено спробу замаху на т.зв. військового комісара «ЛНР» полковника І.Маршубу з використанням вибухового пристрою, що пов’язано зі злочинним бізнесом «комісара», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецьку 8 лютого було знищеного ватажка так званого батальйону «Сомалі» Михайла Толстих на прізвисько Гіві.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

10 лютого терориста Гіві поховали.

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