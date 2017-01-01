У Москві прощаються з Чуркіним

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Квіти біля будівлі МЗС РФ у Москві

Церемонія прощання триває у великому траурному залі Центральної клінічної лікарні управління справами президента РФ

У Москві, у великому траурному залі Центральної клінічної лікарні управління справами президента, почалася церемонія прощання з постпредом Росії при ООН Віталієм Чуркіним. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На громадянській панахиді присутні помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ, глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова.



Труну з тілом дипломата було доправлено до Москви в четвер. Колеги Чуркіна по дипмісії попрощалися з ним у Нью-Йорку в середу.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.