У Полтаві неспокійно: невідомі кинули «коктейль Молотова» на подвір’я свободівця

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«Коктейль Молотова»

Невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю на подвір’я матері голови Полтавської міської організації ВО «Свобода» Юліана Матвійчука

У ніч на 10 квітня в Полтаві невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю на подвір’я матері голови Полтавської міської організації ВО «Свобода» Юліана Матвійчука, розташованого по вулиці Спаській. Ця адреса є офіційним місцем реєстрації свободівця, хоча там він не мешкає. Про це повідомила прес-служба ВО «Свобода».

Націоналіст повідомив, що унаслідок кидання «коктейля Молотова» згорів сарай, розташований на обійсті.

Як відомо, Матвійчук – керівник фракції ВО «Свобода» в міській раді, один із очільників боротьби полтавців проти мафії забудовників.

Окрім того, свободівець зазначив, що зараз у Полтаві заблоковано будь-яку роботу міської ради та виконкому – в адміністративній будівлі розташований Штаб супротиву з числа місцевих активістів, зокрема націоналістичних сил. Ще 6 квітня полтавці озвучили низку вимог з приводу масових сутичок завезених «тітушок» із місцевою громадою, що відбулися в місті напередодні. Однією з вимог є скликання позачергової сесії міської ради із розглядом питань про мораторій на будівництво МАФів та про відставку керівництва міста.

Станом на ранок понеділка 10 квітня міський голова Полтави Олександр Мамай досі не з’явився до людей та не оприлюднив жодної заяви щодо кривавих подій у місті. Тим часом у неділю будівлю міської ради обшукали піротехніки з собаками – шукали вибухівку.

На 9 ранку біля міської ради знову збирається віче – громада вимагає проведення позачергової сесії та відставки міського керівництва.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб. Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

В суботу у Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області.