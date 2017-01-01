У СБУ визнали: доказів причетності російських спецслужб до замаху на Осмаєва і Окуєву немає
- Сьогодні, 12:51
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Розсилка
Силовики не мають доказів того, що до замаху на Осмаєва і Окуєву причетна Росія
Служба безпеки України не може надати підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до замаху на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.
«Наразі таких даних у нас немає, в першу чергу підтверджених даних», – заявив заступник начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Павло Данюков на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання про можливу причетність російських спецслужб до замаху.
Данюков додав, що якщо з'явиться інформація, що підтверджує або спростовує можливу причетність російських спецслужб – про неї буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.
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Джерело: Дзеркало тижня