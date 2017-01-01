У СБУ визнали: доказів причетності російських спецслужб до замаху на Осмаєва і Окуєву немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Осмаєв та Окуєва

Силовики не мають доказів того, що до замаху на Осмаєва і Окуєву причетна Росія

Служба безпеки України не може надати підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до замаху на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

«Наразі таких даних у нас немає, в першу чергу підтверджених даних», – заявив заступник начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Павло Данюков на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання про можливу причетність російських спецслужб до замаху.

Данюков додав, що якщо з'явиться інформація, що підтверджує або спростовує можливу причетність російських спецслужб – про неї буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Читайте також інтерв’ю Осмаєва «Главкому»

Джерело: Дзеркало тижня