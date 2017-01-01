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Руйнування в Авдіївці після обстрілів з боку бойовиків

Людям з особливими потребами та людям похилого віку розносять бутильовану воду

Станом на сьогодні, 3 березня, в Авдіївці встановлено 63 резервуари для питної води ємністю по одному кубометру. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що людям з особливими потребами та людям похилого віку розносять бутильовану воду.

«Коксохім надав 17-кубову цистерну для технічної води, щоб розвозити її по місту. Задіяні також водовози ДСНС», – повідомив Жебрівський.

Крім того, він поінформував, що у будинках, де внаслідок вчорашнього обстрілу повибивало вікна, встановлюють скло. «Готуємо до ремонту те, що було зруйновано вчора, і продовжуємо відновлювати давніші руйнування», – сказав Жебрівський.

Нагадаємо, з минулого тижня Донецька фільтрувальна станція не працює, адже ремонтні бригади не могли полагодити її через обстріли з боку бойовиків.

1 березня повідомлялося, що в Авдіївці закінчуються запаси води.

Вчора Донецьку фільтрувальну станцію було розміновано. Планувалося, що за кілька днів українським ремонтним бригадам вдасться відновити роботу станції. Але сьогодні проросійські терористи порушили домовленості щодо припинення вогню, обстрілявши станцію.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест готовий забезпечити Авдіївку водою.