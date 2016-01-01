В екс-правлінні «ПриватБанку» назвали міфом виведення мільярдних коштів
- 26 Грудня, 06:42
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В НБУ знають про те, що кошти не виводилися, зазначив Гороховський
Колишній перший заступник глави правління «Приватбанку» Олег Гороховський заперечує виведення коштів з банку перед введенням в нього тимчасової адміністрації, передає «Інтерфакс-Україна».
«У сучасному світі нічого не можливо нікуди вивести і про це всі знали і це все бачили і так далі. Їх, міфічних мільярдів виведених, не існує», - сказав Гороховський в ефірі телеканалу «1+1».
За його словами, Національний банк України знає про те, що кошти не виводилися.
Раніше, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявляла, що перед введенням в Приватбанк тимчасової адміністрації, з нього було виведено 2,6 млрд грн.
Нагадаємо, напередодні в НБУ заявили, що Приватбанк вивів частину грошейперед націоналізацією.
Крім того, стало відомо, за якими схемами Приватбанк виводив гроші з України до своєї націоналізації.
18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.
Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.
Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.
НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.
Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.
З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.
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