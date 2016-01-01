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    В екс-правлінні «ПриватБанку» назвали міфом виведення мільярдних коштів

    • 26 Грудня, 06:42
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    В НБУ знають про те, що кошти не виводилися, зазначив Гороховський

    Колишній перший заступник глави правління «Приватбанку» Олег Гороховський заперечує виведення коштів з банку перед введенням в нього тимчасової адміністрації, передає «Інтерфакс-Україна».

    «У сучасному світі нічого не можливо нікуди вивести і про це всі знали і це все бачили і так далі. Їх, міфічних мільярдів виведених, не існує», - сказав  Гороховський в ефірі телеканалу «1+1».

    За його словами, Національний банк України знає про те, що кошти не виводилися.

    Раніше, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявляла, що перед введенням в Приватбанк тимчасової адміністрації, з нього було виведено 2,6 млрд грн.

    Нагадаємо, напередодні в НБУ заявили, що Приватбанк вивів частину грошейперед націоналізацією.

    Крім того, стало відомо, за якими схемами Приватбанк виводив гроші з України до своєї націоналізації.

    18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

    НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

    Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень. 

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