В Україні залишаються без світла понад 300 населених пунктів

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Падіння дерев через налипання мокрого снігу та сильний вітер

Відновлено електропостачання 485 населених пунктів у шести областях

19-20 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 485 населених пунктів у шести областях, які були знеструмлені протягом 18-20 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, зокрема у Дніпропетровській області відновлено електропостачання 255 н.п., Полтавській – 68 н.п., Харківській - 131 н.п., Запорізькій – 19 н.п., Херсонській – 11 н.п. та Кіровоградській – 1 н.п..

Станом на 7 годину 21 квітня, залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях: Одеській – 245 н.п., Миколаївській – 14 н.п., Харківській – 23 н.п., Дніпропетровській – 32 н.п., Херсонській – 3 н.п. та Запорізькій – 1 н.п.

Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

На трасі Київ - Одеса в напрямку Києва в районі Краснознам'янки на Одещині утворився затор довжиною 10 км.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.