В Україну доставлено моряка із затонулого судна «Герої Арсеналу»

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Затонулий у Чорному морі суховантаж «Герої Арсеналу»

Чоловік зазнав серйозного психологічного стресу та переохолодження

Українця Черненко Костянтина, який вижив внаслідок аварії судна «Герої Арсеналу» в Чорному морі, вже доставлено на територію України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Він зазначив, що чоловік зазнав серйозного психологічного стресу та переохолодження.

«Завдяки сприянню консула України в РФ Трегуба Володимира Миколайовича, врятований моряк був доставлений на територію України і наразі перебуває в Луганському прикордонному загоні, звідки працівниками ДСБТ буде доправлений додому в місто Херсон», - повідомив чиновник.

«А наразі врятованого моряка, прикордонники пригощають смачною українською ковбаскою,а ми йому бажаємо якнайшвидше оговтатися від пережитого», - додає Лавренюк.

Нагадаємо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі 19 квітня.

На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Наразі, за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу «Герої Арсеналу».