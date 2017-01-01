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    В Україну доставлено моряка із затонулого судна «Герої Арсеналу»

    • Сьогодні, 04:47
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    Затонулий у Чорному морі суховантаж&nbsp;&laquo;Герої Арсеналу&raquo;
    Затонулий у Чорному морі суховантаж «Герої Арсеналу»

    Чоловік зазнав серйозного психологічного стресу та переохолодження

    Українця Черненко Костянтина, який вижив внаслідок аварії судна «Герої Арсеналу» в Чорному морі, вже доставлено на територію України.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

    Він зазначив, що чоловік зазнав серйозного психологічного стресу та переохолодження.

    «Завдяки сприянню консула України в РФ Трегуба Володимира Миколайовича, врятований моряк був доставлений на територію України і наразі перебуває в Луганському прикордонному загоні, звідки працівниками ДСБТ буде доправлений додому в місто Херсон», - повідомив чиновник.

    «А наразі врятованого моряка, прикордонники пригощають смачною українською ковбаскою,а ми йому бажаємо якнайшвидше оговтатися від пережитого», - додає Лавренюк.

    Нагадаємо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі 19 квітня.

    На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

    Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

    Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

    Наразі, за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків. 

    Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу «Герої Арсеналу».

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