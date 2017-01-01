Вороненкова поховали у Києві

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Колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков

До того екс-депутата Держдуми РФ відспівали у Володимирському соборі

У суботу на території напівзакритого Звіринецького кладовища в Києві поховали екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого 23 березня застрелили у центрі столиці.

Попередньо о 12:00 Вороненкова відспівали у Володимирському соборі, повідомляє ТСН.

На похорон політика прибули його дружина Марія Максакова, депутат Держдуми РФ від Новосибірська, який живе в еміграції, Ілля Пономарьов (із ним Вороненков мав зустрітися перед тим, як був застрелений), а також Ольга Курносова, російська активістка.

Крім того, на похороні був присутній український нардеп Антон Геращенко.

Коли труну опустили, Максакова промовила останнє слово, подякувала чоловіку. Вдова також подякувала Україні за те, що прийняла її з покійним уже чоловіком.

Пономарьов, своєму чергою, пообіцяв помститися за Вороненкова. «Ми помстимося», — сказав він.

Загалом на кладовищі було 20 близьких Вороненкову людей та журналісти.

Разом з тим, раніше Антон Геращенко повідомив журналістам біля Володимирського собору, що Пономарьову і Маскаковій надана державна охорона.

«Так, надана державна охорона - і їй, і Іллі Пономарьову, який також дав свідчення проти Януковича і щодо агресивної загарбницької війни Російської Федерації», - цитує нардепа «Інтерфакс-Україна».

Геращенко також повідомив журналістам, що охоронець загиблого Вороненкова перебуває в стабільно важкому стані.

«Він перебуває у важкому стані, але цей стан стабільний, і ми сподіваємося, що він незабаром видужає і приступить до виконання службових обов'язків», - повідомив Геращенко.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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