Впізнані 10 жертв теракту в метро Санкт-Петербурга (список)

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Місце трагедії в петербурзькому метро

Особи ще чотирьох жертв будуть встановлені за допомогою генетичної експертизи

Встановлено особи 10 жертв теракту в метро в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

На сайті СКР опублікований список загиблих в результаті вибуху в вагоні поїзда в метро.

1) Алієва Дінара Самандаровна, 08.10.1996

2) Аришев Максим Віталійович, 18.08.1996

3) Малюкова Ксенія Сергіївна, 11.09.1998

4) Медянцева Ірина Кузьмінічна, 06.05.1966

5) Свистунова Ангеліна Сергіївна, 17.02.1990

6) Налімов Юрій Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадіївна, 03.10.1991

8) Щокіна Лариса Григоріїна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеєв Мансур Тіхірович, 27.08.2000 або 27.03.2000

Четверо загиблих в результаті будуть впізнані за допомогою генетичної експертизи.

«Не є можливою візуальна ідентифікація ще чотирьох загиблих, призначені генетичні експертизи», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

У МЗС України також повідомили номери телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Джерело: ТАСС