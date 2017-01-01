Російський опозиціонер: Операція спецслужб РФ «вибухи в метро» провалилась, і ось чому

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Політик вказав на зайву самовпевненість Кремля, «який не припускав, що хтось посміє сумніватися, сперечатися з «трагічної версією» теракту»

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий заявив, що за терактами в метро у Санкт-Петербурзі стоять російські спецслужби. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

Водночас політик висловив думку, що операція спецслужб «Вибухи в Петербурзі» була провалена через низку причин. По-перше, за його словами, «рішення про проведення операції приймалося 27 березня в понеділок. Термін виконання був дуже коротким, добре підготувати таку операцію просто не було часу».

Другою причиною Боровий назвав часткову втрату професійних навичок «співробітниками спецслужб, які значно професійніше займаються власним збагаченням, віджимання власності, шантажем».

Політик говорить також про «слабкість режиму, неминучість його відсторонення, робить для них (спецслужб) небезпечним співпрацю з ним, виконання його злочинних наказів.

«Безумовно передбачалося «докрутити» ситуацію пропагандистськими інструментами, які, на жаль для Кремля, перетворилися в свою протилежність. Вони більше не переконують громадян, а скоріше змушують сумніватися в висунутих Кремлем версіях», - зауважує Боровий.

Російський опозиціонер також вказав на зайву самовпевненість Кремля, «який не припускав, що хтось посміє сумніватися, сперечатися з «трагічної версією» теракту», яка і «підвела їх».

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинули 14 осіб.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

У МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.