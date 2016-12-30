Яку винагороду додатком до зарплати отримують працівники «Нафтогазу»? Список доплат і премій

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Оклад – це лише частина доходу співробітників «Нафтогазу». Значну частку нерідко становлять різні надбавки та винагороди

У НАК «Нафтогаз України» діють спеціальні схеми із кількома таблицями і додатками, відповідно до яких кожен співробітник отримує свій оклад. Потім уже, залежно від окладу, розраховуються численні премії, заохочення і численні види матеріальної допомоги. Про це йдеться у статті «Главкома».

Як і голові правління, іншим його підлеглим також передбачені два види премій – 100% до службового окладу, за «виконання виробничих функцій і завдань». Тобто якщо менеджер не просто ходить на роботу, а й виконує виробничі функції, йому належить подвоєння окладу. Згідно з колдоговором, у голови правління є «святий обов'язок» призначити собі і своїм співробітникам ще одну премію в 100% до окладу «за внесок у загальні результати роботи». Причому премія належить усім за визначенням – у колективному договорі чітко прописано перелік причин, з яких спіробітника може бути позбавлено премії, – наприклад, «неякісне або несвоєчасне виконання доручень керівництва» або «порушення виконавської дисципліни». Формулювання розмиті і нечіткі, тому можна припустити, що якщо керівництво хоче мати лояльних підлеглих, то премії, що втричі збільшують їх і без того величезні оклади, менеджерам державної компанії гарантовані. І це не враховуючи надбавок за «вислугу років» та ін.

Службовий оклад на будь-якій посаді прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Якщо підвищується мінімалка, підвищується й оклад. У колективному договорі (п. 4.3) чітко вказано, що в разі «законодавчого підвищення розміру мінімальної заробітної плати» всі оклади перераховуються і затверджуються головою правління і профспілкою. Тобто для підвищення зарплат у кілька разів не потрібні ніякі Кабміни та інші зайві інстанції.

Про надбавки і премії

Оклад – це лише частина доходу співробітників «Нафтогазу». Значну частку нерідко становлять різні надбавки та винагороди.

Види надбавок

за стаж роботи у нафтогазовій галузі – 3–12% від посадового окладу (залежно від стажу);

надбавка за досягнення у праці – 50% посадового окладу;

надбавка за науковий ступінь – 15–20% окладу;

персональні надбавки членам правління – 20% окладу;

надбавка за почесне звання – 20% окладу;

надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, – 15–20% окладу;

надбавка за високий рівень професіоналізму та інтенсивність роботи – до 50% окладу.

Види доплат

за суміщення професій;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника – до 25% його окладу;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника;

за роботу у вечірній час (з 18-ї до 22-ї години) – 20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи;

за роботу у нічний час – 40% годинної тарифної ставки за кожну годину;

за додатковий обсяг робіт із тривалим терміном виконання (більше трьох місяців), який не передбачено функціональними обов’язками працівника, – до 50% окладу на час виконання цих робіт.

Види премій:

за виконання виробничих функцій та завдань – 100% посадового окладу;

за внесок у загальні результати роботи – 100% посадового окладу. (Обов’язок призначити собі та співробітникам цю премію має голова правління. Вона передбачається всім за визначенням, але в колективному договорі прописані причини, через які співробітника може бути її позбавлено. Також в окремих випадках за рішенням голови правління розмір зазначеного преміювання може бути більшим);

до ювілейних дат (з нагоди 50-річчя, 55-річчя, 60-річчя і так кожні наступні п’ять років);

премії з нагоди професійних, державних та релігійних свят. До таких свят матеріальну допомогу компанія надає навіть непрацюючим пенсіонерам, які перебували в штаті апарату на момент виходу на пенсію не менше п’яти років.

Нещодавно засоби масової інформації вибухнули новиною про шалену зарплату голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Згідно з додатковою угодою до трудового договору від 13 квітня 2016 року, крім посадового окладу (який становить 1,041 мільйона гривень) топ-менеджер отримує щомісячну премію. «Умови колективного договору» передбачають, що преміювання може становити до 200% від посадового окладу. Перша половина (100% окладу) виплачується у щомісячному режимі «за виконання виробничих функцій і завдань». Друга (ще 100%) виплачується «за внесок у загальні результати роботи», тобто за підсумками певного періоду. Проте і без другої 100% надбавки зарплата керівника «Нафтогазу» може сягати 2 мільйонів гривень на місяць. Із нею ж сума перевищить 3 мільйони.