За добу бойовики 82 рази обстріляли сили АТО

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Терористи гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та танків

За минулу добу, восьмого лютого, бойовики 82 рази обстріляли українські позиції на Донбасі, втрат серед наших військових немає.Про це провідомили у штабі АТО.

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Невельське, Верхньоторецьке, Кам’янку, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки.

На Луганському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметра загарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів стріляли в Малинове, а з гранатометів і стрілецької зброї обстріляно Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці вели вогонь БМП та БТР ворога.

На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляли Мар’їнку, Лебединське та Широкине. З мінометів гатили по Широкиному і Гнутовому, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське, Водяне, Павлопіль та знову ж таки Широкине та Гнутове.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста поховають у п’ятницю.

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