Замах на Осмаєва пов'язаний із вбивствами Шеремета та Вороненкова - МВС
- Сьогодні, 15:36
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Радник голови МВС зазначив, що метою спецслужб Росії є внутрішня дестабілізація в Україні
Напад на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву спланований спецслужбами Росії та пов'язаний із вбивствами Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, а також замахом на Антона Геращенка
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
«У тому, що це робота російських спецслужб, особисто в мене сумнівів немає. Я пов'язую вчорашній злочин із попередніми. Зокрема, це теракт щодо Павла Шеремета, замах на Антона Геращенка, вбивство Дениса Вороненкова. Таким за їхніми планами мало бути вбивство Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва», - сказав Шкіряк.
Радник голови МВС додав, що метою спецслужб Росії є внутрішня дестабілізація в Україні, в тому числі, шляхом залякування суспільства показовими вбивствами.
«Російські спецслужби активізуються в Україні для скоєння таких цинічних і показових терористичних актів. Враховуючи, що ФСБ є послідовником судоплатовського ГПУ, НКВС, КДБ, вони розцінюють такі речі не тільки як просто показову страту та помсту, але і як спробу внутрішньої дестабілізаціїї в Україні - щоб сіяти паніку та підбурювати суспільство», - додав Шкіряк.
Раніше стало відомо, що нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.
Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.
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