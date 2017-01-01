Замах на Осмаєва пов'язаний із вбивствами Шеремета та Вороненкова - МВС

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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

Радник голови МВС зазначив, що метою спецслужб Росії є внутрішня дестабілізація в Україні

Напад на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву спланований спецслужбами Росії та пов'язаний із вбивствами Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, а також замахом на Антона Геращенка

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«У тому, що це робота російських спецслужб, особисто в мене сумнівів немає. Я пов'язую вчорашній злочин із попередніми. Зокрема, це теракт щодо Павла Шеремета, замах на Антона Геращенка, вбивство Дениса Вороненкова. Таким за їхніми планами мало бути вбивство Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва», - сказав Шкіряк.

Радник голови МВС додав, що метою спецслужб Росії є внутрішня дестабілізація в Україні, в тому числі, шляхом залякування суспільства показовими вбивствами.

«Російські спецслужби активізуються в Україні для скоєння таких цинічних і показових терористичних актів. Враховуючи, що ФСБ є послідовником судоплатовського ГПУ, НКВС, КДБ, вони розцінюють такі речі не тільки як просто показову страту та помсту, але і як спробу внутрішньої дестабілізаціїї в Україні - щоб сіяти паніку та підбурювати суспільство», - додав Шкіряк.

Раніше стало відомо, що нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.