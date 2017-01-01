Зона АТО: двоє військових загинули, ще дев’ятеро - поранені

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З початку доби бойовики 54 рази обстріляли позиції сил АТО

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули та ще дев’ятеро було поранено, передає прес-центр штабу АТО.

«Двоє наших хлопців загинуло, дев’ять — поранено», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку доби бойовики 54 рази обстріляли позиції сил АТО.

На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 «Град» в районі Авдіївки. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. По Луганському та Пісках — міномети та БМП противника.

Натомість на маріупольському напрямку по позиціях українських військових в районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град “П”. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар’їнки вогонь вів снайпер.

На луганському напрямку з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї — Новозванівку.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

Як повідомлялося, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування.

Як повідомлялося, з Авдіївки, яку обстрілюють проросійські терористи, евакуювали 190 людей.

Нагадаємо, ремонтні бригади в Авдіївці розпочали відновлення пошкоджених будинків.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.