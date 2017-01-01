Зубко назвав мету бойовиків у загостренні ситуації навколо Авдіївки

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Завод поставляє коксохімічне вугілля на підприємства металургійної галузі в Маріуполі

Загострення ситуації в Авдіївці було першою тактичною спробою спостережень за тим, як місто буде виживати без електропостачання. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі «ІCTV».

«Це була перша тактична спроба подивитися, як будуть реагувати, яким чином взагалі без електропостачання буде виживати місто», - заявив Зубко.

За його словами, метою загострення ситуації навколо Авдіївки була зупинка коксохімічного заводу, який постачає коксохімічне вугілля на підприємства металургійної галузі в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розглянув можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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