У Балаклії внаслідок пожежі пошкоджено 23 будинки

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Вибух в Балаклії

Список пошкоджених об’єктів буде уточнюватися

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі. Про це на брифінгу заявила голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

«На сьогоднішній день ми прорахували вже 23 об’єкти з різного ступеня пошкодженнями. Ця робота проводиться», — сказала Світлична.

Вона зазначила, що список пошкоджених об’єктів буде уточнюватися.

До переліку об’єктів, за даними Світличної, входять як житлові будинки, так і будівлі соціальної сфери.

Як повідомили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Раніше повіідомлялося, що Україна звернулася до НАТО по допомогу через Балаклію.

Раніше повідомлялося, що жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині