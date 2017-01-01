У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея

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Похорон Чуркіна

Церемонія прощання з постпредом Росії при ООН Віталієм Чуркіним розпочалася у великому траурному залі Центральної клінічної лікарні управління справами президента Росії

На панахиді присутні помічник президента Росії Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ, глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова. Труну з тілом дипломата було доправлено до Москви в четвер, 23 лютого.

Дипломата буде поховано на Троєкуровському кладовищі.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.