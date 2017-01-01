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    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея

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    Похорон Чуркіна
    Похорон Чуркіна

    Церемонія прощання з постпредом Росії при ООН Віталієм Чуркіним розпочалася у великому траурному залі Центральної клінічної лікарні управління справами президента Росії

    На панахиді присутні помічник президента Росії Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ, глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова. Труну з тілом дипломата було доправлено до Москви в четвер, 23 лютого.

    Дипломата буде поховано на Троєкуровському кладовищі.

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    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея
    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея
    Вдова В. Чуркіна Ірина Чуркіна, його дочка, журналістка телеканалу Russia Today, Анастасія Чуркіна і син Максим Чуркін (на другому плані зліва направо)
    Міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова
    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров
    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея
    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея
    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея
    Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова
    Голова центрального комітету Комуністичної партії Російської Федерації (ЦК КПРФ) Геннадій Зюганов
    У Москві ховають скандального Чуркіна. Фотогалерея

    Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

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    У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна. 

    Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

    Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

    Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.

    Джерело: Газета.Ру
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