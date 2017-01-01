Десять причин, по котором вам не удается отрастить длинные локоны

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Если волосы не хотят расти – скорее всего, вы не выполняете эти правила

Мало кто может назвать себя счастливым обладателем длинных волос и признаться, что не мечтает их отрастить.

Между тем, процесс отращивания обычно превращается в сложнейший левел, где нет готовых решений и идеально подходящих витаминов. У большинства людей за несколько лет пряди вырастают всего на несколько сантиметров! В связи с этим мы подготовили для вас список правил, которые облегчат жизнь и обеспечат качественный рост локонов. Придерживаясь этих 10 пунктов, будьте уверены – очень скоро вам удастся отрастить длинную шевелюру:

Начинайте с кожи

Сильные, здоровые волосы начинают расти из здоровой кожи. Согласно недавнему исследованию, которое проводилось под руководством Таро Койама, ежедневный массаж головы способен существенно увеличивать толщину каждого волоса.

Не верьте мифам

Рассказы о том, что для здоровья и роста волос необходимо подрезать их каждый 6-8 недель – не более чем ложь. Многие верят в этом деле исключительно лунному календарю, но рано или поздно обнаруживают, что этот метод не работает для увеличения роста волос. Жюстина Марьян, ведущий парикмахер бренда TRESemmé, утверждает: «Если вы регулярно пользуетесь качественной уходовой косметикой для волос – включая защитный шампунь и восстанавливающие маски - в течении 6 месяцев вполне можно обойтись без стрижки».

Спите на шелке

Сон на гладких тканях существенно уменьшает трение локонов в ночное время, что означает снижение количества поврежденных, ослабленных и поломанных волос. Есть повод перейти с хлопковых наволочек на шелковые.

Будьте осторожны с температурой

Избыток горячих температур препятствует росту волос. Парикмахер Лора Полко, которая работает с Крисси Тейген, Шей Митчелл и Оливией Манн, предупреждает: не стоит радикально менять укладку с помощью фена, утюжков и других горячих приборов больше одного раза в день. «В идеальном мире волосы, высушенные на ветру – это и есть самая правильная прическа. К сожалению, это практически невозможно для большинства людей», - говорит Лора.

Давайте волосам отдохнуть

Большую часть своей жизни волосы испытывают колоссальную нагрузку: укладочные средства, шампуни, маски, бальзамы, фены, утюжки, крема и масла. Между тем, локоны из-за всего этого изобилия необходимых и не особо полезных процедур практически перестают дышать. Поэтому, будет совсем не лишним, если хотя бы несколько дней в месяц вы подарите волосам отдых и не будете подвергать их даже самой правильной заботе.

Контролируйте высоту хвостика

Лора Полко уверена: лучшие хвосты – низкие и свободные. Дело в том, что высокие, узкие хвосты «стягивают волосы и приводят к тому, что они начинают ломаться по линии роста, а также на затылке». Кроме того, локоны любителей конского хвоста могут пострадать, если он затянут слишком туго.

Купите натуральную щетку для волос

Звездный парикмахер Адам Кэмпбелл, среди клиентов которого Анджелина Джоли и Эшли Грин, советует приобрести щетку с натуральной щетиной. «Расчесывание такой щеткой стимулирует приток крови к коже головы, вследствии чего волосяным фолликулам будут доставлены необходимые питательные вещества в нужном количестве. А это значит, что из них будут расти здоровые, сильные пряди. Кроме того, такой уход будет распространять натуральные масла ваших волос по всей длине, способствуя их естественному увлажнению и защите от внешних агрессивных факторов», - сообщает Адам.

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