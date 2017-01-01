Подробиці атаки на Вестмінстер: ким був лондонський терорист

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Історичний, політичний і культурний центр Лондона став місцем злочину

Чотири людини загинули, 50 поранені в результаті атаки 52-річного громадянина Великобританії.

Британська поліція опублікувала фото Халіда Масуда, який у середу наїхав на перехожих і ножем смертельно поранив поліцейського біля будівлі парламенту в центрі Лондона.

Поліція просить надати інформацію про самого Масуда і пов'язаних з ним людей.

Британська прокуратура також повідомила про арешт ще двох підозрюваних у справі про напад. Усього затримано 10 осіб.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні.



