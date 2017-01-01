Тереза Мей: місце для атаки в Лондоні було обрано не випадково



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Euromag.ru Тереза Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії заявила, що рівень терористичної загрози не буде підвищений, незважаючи на атаку в Лондоні.

«Лондон буде жити як зазвичай, спроби знищити цінності вільних людей приречені на провал», - такими словами прокоментувала британський прем'єр Тереза Мей терористичну атаку біля будівлі Вестмінстера 22 березня.

Також, прем'єр-міністр Великої Британії висловила співчуття сім'ям, друзям і близьким загиблих у результаті теракту в Лондоні.

Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про п’ятьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

Місцева влада Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».