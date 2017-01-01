Під час теракту у Лондоні поранено французьких школярів і туристів з Південної Кореї

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Госпіталізація поранених після теракту

Двоє французьких школярів наразі перебувають у критичному стані

П'ятеро туристів з Південної Кореї було поранено в результаті теракту на Вестмінстерському мосту у Лондоні.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Три жінки і один чоловік у віці від 50 до 60 років отримали різні травми, у тому числі переломи кісток. Ще одна жінка 60 років отримала травму голови при падінні, вона була доставлена до лікарні, де їй зробили операцію.

Також постраждали троє французьких школярів, які в момент теракту гуляли Вестмінстерським мостом. Двоє з них перебувають у критичному стані, ще одному зробили операцію, додає ВВС.

Один з постраждалих школярів опинився на капоті машини терориста.

«Ми побачили, як машина врізалася в групу людей. Через двадцять секунд те ж саме сталося і з нами», - повідомляє газета Le Télégramme з посиланням на текст смс, яке відправив один зі школярів своїй матері.

Всього було 50 школярів із Франції, розбитих на дві групи. В одну з цих груп і врізався терорист на позашляховику.

Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про п’ятьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

Місцева влада Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».