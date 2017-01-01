МЗС Білорусі про затримання Жадана: Це непорозуміння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз письменник вже прибув до Києва

У міністерстві закордонних справ Білорусі пояснили затримання українського письменника Сергія Жадана «непорозумінням».

За словами Жадана, про скасування заборони на в'їзд в Білорусь він дізнався вже на шляху до України, передає 112 Україна.

«До мене звернулися представники МЗС Білорусі і сказали, що це непорозуміння, проблему вирішили», - зазначив він. Жадан підкреслив, що для нього заборона на в'їзд до Білорусі була несподіванкою.

«За даними правоохоронців, я був у списках з 2015 р. Потім мене виключили зі списків, а потім знову додали. Для мене це все безглуздо. Про яке тероризмі може йти мова? Це якась маячня. До нього відношення я маю хіба що з-за того, що його засуджую... Був в Білорусії минулого літа. Тоді про заборону ніхто не говорив», - сказав він.

Зараз письменник вже прибув до Києва.

«Спокійно перетнув кордон. Проблем не виникло», - зазначив він.

Знову територію Білорусі Жадан планує відвідати у травні - на цей раз з концертом. Однак перед поїздкою письменник планує перевірити, чи немає кого-небудь з його музикантів в зазначених списках.

Як відомо, Білорусь вже скасувала заборону на в'їзд для українського поета Жадана.

Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни



Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника.

Читайте також статтю Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung