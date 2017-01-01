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    МЗС Білорусі про затримання Жадана: Це непорозуміння

    • Сьогодні, 17:26
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    Зараз письменник вже прибув до Києва

    У міністерстві закордонних справ Білорусі пояснили затримання українського письменника Сергія Жадана «непорозумінням».

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    За словами Жадана, про скасування заборони на в'їзд в Білорусь він дізнався вже на шляху до України, передає 112 Україна.

    «До мене звернулися представники МЗС Білорусі і сказали, що це непорозуміння, проблему вирішили», - зазначив він. Жадан підкреслив, що для нього заборона на в'їзд до Білорусі була несподіванкою.

    «За даними правоохоронців, я був у списках з 2015 р. Потім мене виключили зі списків, а потім знову додали. Для мене це все безглуздо. Про яке тероризмі може йти мова? Це якась маячня. До нього відношення я маю хіба що з-за того, що його засуджую... Був в Білорусії минулого літа. Тоді про заборону ніхто не говорив», - сказав він.

    Зараз письменник вже прибув до Києва.

    «Спокійно перетнув кордон. Проблем не виникло», - зазначив він.

    Знову територію Білорусі Жадан планує відвідати у травні - на цей раз з концертом. Однак перед поїздкою письменник планує перевірити, чи немає кого-небудь з його музикантів в зазначених списках.

    Як відомо, Білорусь вже скасувала заборону на в'їзд для українського поета Жадана.

    Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни

    Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника.

    Читайте також статтю Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung

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