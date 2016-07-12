Справа Євромайдану: в Генпрокуратурі кажуть, що свідчення Вороненкова не матимуть сили в суді

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В ході допиту Вороненкова проводився відеозапис

Застрелений у Києві екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков дав свідчення в якості свідка по справах Євромайдану і вони можуть бути оцінені судом, але не можуть бути однозначним доказом, заявив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Це стосувалося розвитку подій та інформації, яка у нього була як у державного чиновника щодо дій на Майдані, як на це реагували правоохоронні органи і керівництво Російської Федерації. Також це стосувалося з'їзду, який не відбувся 22 лютого 2014 року», - сказав він.

Горбатюк підкреслив, що через недоліки КПК, ці свідчення не зможуть бути використані в суді. «Тільки ті свідчення можуть використовуватися, які безпосередньо почув сам суддя в судовому засіданні», - додав він.

Горбатюк також зазначив, що в ході допиту Вороненкова проводився відеозапис. «Тобто вони можуть бути оціночними і заздалегідь суд не може їх зараховувати, але вони можуть у судовому засіданні їх переглянути й оцінити, але наперед як докази встановленої сили ці показання не мають», - сказав він.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

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