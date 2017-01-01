Адвокат загиблого екс-депутата Держдуми: Вороненков не жив у «Прем’єр-палаці»

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Гривцов, адвокат загиблого екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова

Андрій Гривцов запевняє, що він відкритий до співпраці з українськими правоохоронцями

Після переїзду до України колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Російські правоохоронці закидають йому те, що у 2011-му році політик нібито організував рейдерське захоплення будівлі в центрі Москви, вартість якої 5 млн доларів. Російське слідство вважає, що Вороненков втік до України разом з дружиною Марією Максаковою (відома оперна співачка і колишній депутат від «Єдиної Росії») через страх кримінальної відповідальності. В лютому 2017-го стало відомо, що екс-депутат, який вітав окупацію Криму, отримав українське громадянство, проте від російського паспорту не відмовився.

У четвер, 23 березня, у центрі Києва трьома кулями Вороненкова було вбито. Другий день ЗМІ рясніють можливими версіями та мотивами резонансного злочину. Президент Петро Порошенко прямо звинуватив Росію у причетності до цього убивства. Натомість Володимир Путін вустами свого прес-секретар Дмитра Пєскова очікувано звинуватив у смерті Вороненкова Україну.

Конкретика від правоохоронних органів наразі обмежилися ім’ям ймовірного убивці. На місці загибелі кілера правоохоронці знайшли посвідчення бійця Нацгвардії на ім’я Павла Паршова, який нібито служив у Нацгвардії, але переїхав до Росії.

Також відомо, що у екс-депутата Держдуми РФ було два охоронці, але в день убивства один з них залишився з дружиною політика. Про це розповів народний депутат, радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова. Вороненков не приховував свого побоювання.

«Главком» зв’язався з адвокатом загиблого російського політика Андрієм Гривцовим. Захисник розповів, яку допомогу надавав Вороненкову та заперечив інформацію про те, що політик постійно проживав у готелі, біля якого політика застрелили.

Місце вбивства Дениса Вороненкова (фото: Олександр Рудоманов, facebook)

Як часто ви спілкувалися з Денисом Вороненковим після його переїзду в Україну. Про що розмовляли?

Я взявся за його справу вже після того, як він поїхав в Україну. В останні півтора місяця ми регулярно спілкувалися. Не можу сказати, що кожного дня, але часто. Спілкувалися винятково по одному робочому питанню щодо його захисту у порушеній кримінальній справі. Більше ніяких тем взагалі не обговорювали.

На ваш погляд, кому вигідне це убивство?

У мене немає припущень, робити припущення не моя робота. Надіюся тільки, що українські правоохоронні органи знайдуть замовників.

Сам Денис Миколайович два роки тому говорив, що за порушенням проти нього кримінальної справи стоїть генерал ФСБ Олег Феоктистов, який мститься за приватне розслідування контрабандного справи «Трьох китів». Вороненков говорив, що боїться помсти ФСБ. Ця версія виглядає найбільш правдоподібною?

Я читав багаточисленні інтерв’ю Дениса Вороненкова українським виданням з цього приводу. Я займаюся не розслідуванням, а юриспруденцією. Хто замовив кримінальну справу, чи є вона політично мотивованою, чи навпаки, вона не є такою – мені як юристу без різниці. Я бачу проблему, я її лікую з правової точки зору. Єдине, що можу сказати, це те, що на мій погляд переконливих доказів до притягнення його (Вороненкова, - «Главком») до кримінальної відповідальності в цій справі немає.

Чи боявся Денис Вороненков за своє життя?

Він мені нічого не говорив про те, що він чогось побоюється. Безумовно, він мені висловлював свою незгоду з тим, що його притягають до кримінальної відповідальності в РФ, говорив, що це несправедливо і незаконно. Він висловлював обурення. Ми контактували тільки з цього питання. Ми не обговорювали ані його особисте життя, ані його якісь контакти. Я його як лікар лікував від конкретного захворювання з приводу якого він до мене звернувся.

Денис Вороненков

Чи давали ви поради вашому клієнту щодо охорони?

Мені Денис Миколайович говорив, що своїм захистом він бачить відкритість. Він не від кого не переховувався, не від кого не ховався. Тому питання його фізичної охорони ми не обговорювали. Чесно вам кажу, що я навіть не знав, що у нього є охорона.

Коли саме ви самі дізналися, що колишній депутат з дружиною переїхали до України?

До того, як він поїхав з Росії, він до мене за юридичною допомогою не звертався. Звернувся півтора місяця тому.

LifeNews після вбивства дуже оперативно опублікував «зізнання» бізнесмена Отарі Кабахідзе, який визнаний потерпілим у справі в кримінальній справі Вороненкова. Він сказав, що нібито за день перед вбивством людина, яка представилася Вороненковим, дзвонила йому і розповідала, що хоче повернутися в Росію і здатися. Таке могло статися?

Я не знаю цього.

Екс-депутат Госдуми Ілля Пономарьов каже, що Денис Вороненков володів інформацією про контрабандні потоки, які контролює російська влада. Ваші контакти з клієнтом мала до цієї теми стосунок?

Та кримінальна справа, яка розслідується щодо Дениса Миколайовича жодним чином не була пов’язана з контрабандою, жодним чином у ньому контрабанда не згадувалася. Що стосується того, хто стоїть за цією кримінальною справою… Знаєте, в кримінальній справі такі речі не пишуться.

Ви відправляли до російських правоохоронних органів клопотання з вказаною точною адресою проживання вашого клієнта у Києві. Денис Вороненков постійно жив у «Прем’єр-палаці»?

Ні. Наскільки пам’ятаю там (у документах, - «Главком») адреса квартири. Але назвати її не можу, бо це конфіденційна інформація.

Окрім вас хто ще з адвокатів займався захистом Вороненкова?

Мені нічого про це невідомо. Знаю тільки, що у РФ в цій кримінальній справі його захищав я. Чи були у нього інші радники з юридичних питань, не знаю. З цього приводу він зі мною не ділився інформацією.

Чи виходили на вас українські правоохоронні органи, чи просили дати свідчення?

Ні, не зв’язувалися. Розумієте, я не знаю, що можу розповісти їм більше за те, про що кажу зараз вам.

Чи готові ви будете приїхати до Києва дати свідчення, якщо виникне така потреба для слідства?

Якщо це якимось чином допоможе у розслідуванні, якимось чином просунутися, то я відкритий до співпраці. Сам я у шоці від того, що сталося. Дуже хочу, щоби злочинці були встановлені.

Михайло Глуховський, «Главком»

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