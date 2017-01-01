Аварія суховантажу: Врятований українець перед штормом скаржився дружині, що судно вийшло з ладу

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Фото: Gunesdenizcilik.com

Українець Костянтин Черненко, якого напередодні врятували після аварії суховантажу в Керченській протоці, по телефону розповів дружині, що коли почалася негода, судно стояло на якорі

Український моряк Костянтин Черненко, якого напередодні, 19 квітня, врятували після аварії суховантажу «Герої Арсеналу», зв'язався зі своєю сім'єю, повідомляє ТСН.

У момент дзвінка він ще був у морі, на кораблі, який його врятував. Дружині він сказав, що «з ним усе добре».

За словами Маргарити Черненко, чоловік також зв'язувався з нею незадовго до катастрофи. Він повідомив, що починається негода і вони стоять на якорі. «Казав, ремонт має бути якогось агрегату. Вчора (18 квітня) надіслав ще, о 6-й вечора. Казав, «ми тут на межі, кухарку спишуть і цей агрегат відремонтують», – розповіла вона.

Коли закінчиться шторм, урятованого українця доправлять до Керчі, а потім у Херсон.

Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке йшло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.