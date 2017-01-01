Червоний Хрест передасть в Авдіївку паливо для генераторів

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Прапор міжнародної організації Червоний хрест

Сьогодні в місто доставлять 6 тонн палива

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України домовилось з делегацією Червоного Хреста щодо надання 6 тон палива для роботи генераторів в Авдіївці.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства, додаючи, що «така кількість палива є достатьною для роботи генераторів протягом однієї доби»

Доставка розпочнуть здійснювати сьогодні транспортом ДСНС з міста Костянтинівки. Домовленості з Червоним Хрестом передбачають можливість забезпечення добової норми палива в подальшому щоденно до врегулювання ситуації в місті.

Як повідомляв «Главком», в зоні АТО значно загострилась ситуація: за минулу добу бойовики 114 разів відкривали вогонь по наших позиціях,четверо українських військових загинуло, 17 – поранено.

Напруженою залишається ситуація в Авдіїці, яку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Ворог зокрема застосуває «Гради» для обстрілів житлових кварталів. Вчора в місті загинуло двоє працівників ДСНС та місцева жителька, також поранено британського фотокореспондента.