Ердоган закликав міжнародне товариство ввести санкції проти Нідерландів

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Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини стверджує, що Нідерланди «заплатять» за свої дії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав світову громадськість ввести санкції проти Нідерландів.

Про це повідомляє The Associated Press.

ЗМІ зазначає, що в неділю на агітаційному мітингу з підтримки референдуму про розширення президентських повноважень, Ердоган закликав міжнародні організації до введення санкцій щодо Нідерландів.

Президент Туреччини вкотре заявив, що Нідерланди «заплатять» за свої дії, додавши, що до тих пір не буде ніякого примирення з цією країною та союзником по НАТО.

Як повідомлялося, у ніч з 11 на 12 березня міністр у справах сім'ї і соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя, яка прибула в Роттердам на машині з Німеччини і мала намір виступити перед співвітчизниками на підтримку конституційної реформи в Туреччині, незважаючи на позицію місцевої влади, була оголошена персоною «нон грата» і в супроводі голландської поліції попрямувала до Німеччини.

Раніше влада Нідерландів заборонила посадку в Роттердамі літака глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Обидвоє міністрів мали намір взяти участь у виступах перед громадянами.

Прихильники турецької влади влаштували мітинг, протестуючи проти дій Нідерландів. Однак поліція цієї країни силою розігнала протестувальників, застосувавши водомети.

Президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган назвав голландців «нащадками нацистів» і «фашистами».

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів. В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції. Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.