ФСБ влаштувала на Донеччині телефонне опитування щодо ставлення людей до Захарченка

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За даними розвідки, ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування

ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави т.зв. «ДНР» Олександра Захарченка та його методів управлінської діяльності», - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, що інформація про ліквідацію командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих суттєво вплинула на зниження морально-психічного стану особового складу російських окупаційних військ.

Крім того, за даними розвідки, бойовикам з’єднань та частин «2-го АК ЗС РФ» затримають виплату грошового забезпечення через обмежену фінансову підтримку Росії.