Янукович приїде в Україну на суд, якщо слідчі візьмуться за справу про замах - адвокат

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Захист Януковича отримав виклик до Генпрокуратури для отримання матеріалів досудового розслідування

Екс-президент Янукович готовий прибути в Україну для участі у суді у разі забезпечення особистої безпеки і розслідування справи про замах на його вбивство.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«У нас є інформація про виклик на завтрашній день для проведення певних процесуальних дій. З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано і оприлюднено для суспільства», - сказав він, додавши, що захист також наполягає на якнайшвидшому закінченні розслідування справи і передачі її в суд.

Відповідаючи на запитання, за яких умов екс-президент особисто прибуде до суду, Сердюк сказав: «Захист робить все, щоб якомога швидше було закінчено розслідування у справі про замах на вбивство Януковича. Якщо ця справа все-таки буде розслідувана, будуть встановлені особи та держава зможе забезпечити безпеку, він буде брати участь особисто в цій справі. Поки це буде дистанційно».

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України підготувала уточнену підозру колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Зокрема, під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович звертався з листом про введення російських військ на територію України до президента РФ, а також до Ради Федерації РФ.