Глава НАБУ провів брифінг щодо справи Насірова

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір клопотати про обрання для Насірова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та усунення його з посади

Сьогодні, 3 березня, о 12:00 відбувся брифінг директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо подій навколо затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.