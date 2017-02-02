Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон

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Бойова група 45-ої піхотної бригади Національної гвардії ЗС США (штат Оклахома) братиме участь у вишколі українських вояків

На Яворівському полігоні в Львівській області розпочався новий етап підготовки українських бійців за програмою «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна» (JMTG-U).

Як повідомляє прес-служба Міноборони, в Україну прибули військові інструктори з країн-учасниць НАТО: США, Канади, Великої Британії, Данії, Литви та Польщі.

«Бойова група 45-ої піхотної бригади Національної гвардії ЗС США (штат Оклахома), військовослужбовці якої братимуть участь у вишколі українських вояків, урочисто перебрала на себе керівництво тренувальною групою. Начальник «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U) полковник ЗС США Девід Джордан зазначив, що радий бути в Україні й брати участь у підготовці українського бойового підрозділу - 1-го механізованого батальйону 28-ої окремої механізованої бригади», - йдеться в повідомленні.

На Яворівський полігон прибули понад 300 військовослужбовців НАТО. Протягом року тут проведуть вишкіл на полігоні для 4 підрозділів ЗСУ, а це понад 1200 солдат і офіцерів, які мають бойовий досвід.

Торік українських бійців тренували військові інструктори 76-ї піхотної бригади армії США зі штату Каліфорнія. Загалом навчання під керівництвом натовців пройшли близько 3 тисяч українських бійців.