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    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон

    • Вчора, 20:59
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    Бойова група 45-ої піхотної бригади Національної гвардії ЗС США (штат Оклахома) братиме участь у вишколі українських вояків

    На Яворівському полігоні в Львівській області розпочався новий етап підготовки українських бійців за програмою «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна» (JMTG-U).

    Як повідомляє прес-служба Міноборони, в Україну прибули військові інструктори з країн-учасниць НАТО: США, Канади, Великої Британії, Данії, Литви та Польщі.

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    «Бойова група 45-ої піхотної бригади Національної гвардії ЗС США (штат Оклахома), військовослужбовці якої братимуть участь у вишколі українських вояків, урочисто перебрала на себе керівництво тренувальною групою. Начальник «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U) полковник ЗС США Девід Джордан зазначив, що радий бути в Україні й брати участь у підготовці українського бойового підрозділу - 1-го механізованого батальйону 28-ої окремої механізованої бригади», - йдеться в повідомленні.

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    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон
    Понад 300 військових НАТО прибули на Яворівський полігон

    На Яворівський полігон прибули понад 300 військовослужбовців НАТО. Протягом року тут проведуть вишкіл на полігоні для 4 підрозділів ЗСУ, а це понад 1200 солдат і офіцерів, які мають бойовий досвід.

    Торік українських бійців тренували військові інструктори 76-ї піхотної бригади армії США зі штату Каліфорнія. Загалом навчання під керівництвом натовців пройшли близько 3 тисяч українських бійців.

     

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