Ліквідація надзвичайної ситуації у Балаклії відбуватиметься у три етапи

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Пожежа на військовій базі в Балаклії

Інтенсивність вибухів зменшилася, рятувальники почнуть ліквідацію пожежі

Ліквідація надзвичайної ситуації у Балаклії на Харківщині, де сталися вибухи на військовому арсеналі, буде проходити у три етапи. Про це повідомив віце-прем’єр - міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Facebook.

За його словами, спочатку рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють звідти людей, потім відбудеться розмінування об’єкту, після чого почнеться відновлення пошкоджених вибухами будівель.

«Наразі готуються поставки скла, шиферу, пиломатеріалів із Дніпропетровської області та інших регіонів», – написав Зубко.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Cтаном на 18:00, інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині