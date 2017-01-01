Вибух у Балаклії: для евакуйованих підготовлено 3 тис. місць розселення

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Евакуація жителів Балаклії

Вже забезпечено 1,4 тис. місць для тимчасового розселення людей, буде підготовлено ще 1,6 тис. місць, повідомив Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у с. Гусарівка Харківської області відвідав пункт збору жителів, евакуйованих з міста Балаклія унаслідок надзвичайної ситуації на військовому складі. Про це повідомляє прес-служба уряду.

«Найголовніше - щоб люди сьогодні не постраждали. Це найбільший виклик для усіх служб. У момент переміщення і так далі маємо забезпечити хоча б на мінімальному рівні задоволення потреб людей», - сказав Гройсман.

Відповідні служби здійснюють обхід по місту та перевіряють, чи усі мешканці виїхали, хто потребує особливої уваги, зазначив глава уряду. Також ведеться робота із лікарнями.

Гройсман повідомив евакуйованим жителям, що вже забезпечено 1,4 тис. місць для тимчасового розселення людей, буде підготовлено ще 1,6 тис. місць.

Він підкреслив, що рішення щодо відновлення зруйнованих через вибухи об'єктів вже ухвалені, а необхідні кошти будуть видiленi.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині