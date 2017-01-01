Місія ОБСЄ не піде з Донбасу, попри підрив автівки

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Автомобіль місії ОБСЄ, який було підірвано на Луганщині

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан вимагає притягнення винних до відповідальності

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявляє, що попри підрив машини на Донбасі, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ, оприлюдненому в понеділок.

«Незважаючи на цю трагедію, ми маємо намір виконувати наш мандат та сприяти забезпеченню миру для народу України», - зазначив він.

«Я знову звертаюся із закликом до стійкого припинення вогню, виведення зброї, повного розмінування і реальної відданості миру. І я прошу , щоб ті, хто несе відповідальність за розміщення мін, були притягнуті до відповідальності», - наголосив він.

Він наголосив, що у складі цієї міжнародної неозброєної спостережної місії «віддані професіонали, які важко працюють, імплементуючи мандат заради нормалізації ситуації в Україні вони ризикують своїм життям кожного дня, щоб виконати завдання».

«Сьогодні я виїжджаю на місце, щоб висловити свою підтримку спостерігачам та зрозуміти ситуацію краще», - зазначив він.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.