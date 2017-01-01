Вибухи в Балаклії: під завалами будинку знайшли мертву жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зруйнований будинок в Балаклії

Під час обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 1951 р.н.

Під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено мертву жінку. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Чечоткін зазначив, що розпочато було комісійне обстеження для визначення обсягів пошкодження будинків, споруд, об'єктів соціальної сфери на життєзабезпечення.

«Пізно увечері під час обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 51-го року народження», - сказав він.

Крім того, за словами голови ДСНС, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, внаслідок влучання снаряда у оселю, осколкове поранення голови отримала жінка 1962-го року народження.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині





Джерело: УНІАН