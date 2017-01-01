Осмаєв та його кілер почали приходити до тями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адам Осмаєв на Донбасі

У поранених Осмаєва та кілера тяжкі пошкодження грудної клітки, черевної порожнини, пошкодження кінцівок

Поранені під час стрілянини в Києві учасник АТО Адам Осмаєв та сам кілер перебувають у реанімаційному відділенні і підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомив лікар лікарні №17 журналістам у п'ятницю.

«Вони (поранені. – Ред.) в реанімаційному відділенні на апаратному диханні. Але вже є елементи свідомості в одного та іншого», – сказав лікар.

Він зазначив, що у поранених «тяжкі пошкодження грудної клітки, черевної порожнини, пошкодження кінцівок».

Лікар не став робити якихось прогнозів щодо подальшого стану поранених, зазначивши, що «лікарі народ забобонний, тому не будемо давати прогнози, ми робимо все, щоб вони лишилися живими і за можливості здоровими».

Водночас лікар наголосив, що куль із тіл поранених медики не діставали. «Там були наскрізні поранення», – сказав він, додавши, що в тілі одного пораненого застрягла куля, яку поки що діставати не можна – до стабілізації його стану.

Лікар наголосив, що допитів поранених не проводили, оскільки вони не можуть говорити.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Читайте також інтерв’ю Осмаєва «Главкому».

Джерело: Укрінформ