На Осмаєва та його кілера чекає кілька операцій

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Оперативне втручання

Осмаєва та кілера наразі вже прооперували

Поранених після стрілянини на Подолі учасника АТО добровольця Адама Осмаєва і кілера вже прооперували. Їх стан стабільно важкий, обох очікує у майбутньому ще не одне оперативне втручання.

Про це у коментарі журналістам заявив завідувач відділення політравми Київської міської клінічної лікарні №17 Дмитро Мясніков.

«Зараз у нас знаходяться двоє потерпілих із вогнепальними пораненнями (кілер і Осмаєв. - Ред.). Їх наразі прооперували, вони знаходяться у відділенні реанімації у достатньо важкому стані. На жаль, загроза їх життю зберігається. Найближчим часом - ні, але планується ще не одне оперативне втручання, для обох пацієнтів», - сказав лікар.

За його словами, поруч з пораненими знаходиться поліція.

Деталі щодо стану здоров'я, на кшталт чий стан важчий - Осмаєва чи кілера, - лікар не коментує, пояснюючи це «проханням правоохоронних органів».

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

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Джерело: Укрінформ