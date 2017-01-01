Нардеп про блокаду Донбасу: триває перестрілка, а збоку поїзд з товарами ходить туди-сюди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

Рейкова дорога, яку заблокували активісти, йде за кілька кілометрів від нульових позицій українських військ

Більшість українських військових підтримують блокаду Донбасу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат Володимир Парасюк.

«Я об’їздив всю прифронтову зону, поспілкувався з великою кількістю солдатів. Ті, хто витримує оці щоденні обстріли, вони мало того що підтримують, вони кажуть, що якби мали можливість, то приєдналися б. Мені от щойно дзвонили військові, казали, мовляв, якщо вас штурмуватимуть, ми частину військ садимо на БМП, і вони під’їжджають вам на допомогу», – розповів він.

За словами нардепа, рейкова дорога, яку заблокували активісти, йде за кілька кілометрів від нульових позицій наших військ. «Тобто уявіть: триває перестрілка, а збоку поїзд ходить туди-сюди. Вони це бачать, їм огидно. Тому вони розуміють, що вони там перебувають просто для прикриття, бо ж тим, хто заробляє мільйони, вигідна війна», – сказав Парасюк.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»