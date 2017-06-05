Нардеп розповів нову інформацію про кілера, який вчинив замах на Осмаєва

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Місце стрілянини на Подолі

Підготовка до ліквідації Адама і Аміни тривала як мінімум чотири місяці

Відомо, що за місяці спілкування з Адамом і Аміною кілер тричі перетинав кордон у напрямку Росії. Я далекий від того, що це «робота» кадирівців. Я переконаний, що просто когось із соратників Кадирова підготували спецслужби РФ, професійно завели у Київ, професійно готували ліквідацію.

Про таке на телеканалі ZIK заявив Ігор Мосійчук, нардеп «Радикальної партії Олега Ляшка», коментуючи замах на Адама Осмаєва і свою помічницю Аміну Окуєву, а також затримання кілера.

Депутат наголосив, що підготовка до ліквідації Адама і Аміни тривала як мінімум чотири місяці – увесь цей час щодо них тривала «розробка».

«Три-чотири місяці тому кілер через помічницю Савіка Шустера і працівників ЗМІ вийшов на телефонний зв'язок з Аміною і Адамом, попросив інтерв’ю для французького видання «Le Mond».

«Кілер розповів, що хоче зробити серію матеріалів про чеченських повстанців. А Адам після загибелі Іси Мунаєва під Дебальцевим є виконувачем обов’язків керівника міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва. Аміна – прес-секретар цього ж батальйону. Враховуючи результати виборів у Франції, необхідність міжнародного розголосу як війни в Донбасі і потребу в розголосі чеченського питання у світі вони погодились і 1 червня відбулася четверта зустріч», – поінформував нардеп.

Три зустрічі, як зауважив Ігор Мосійчук, пройшли більш-менш нормально. Хоча уже після першої зустрічі у Аміни Окуєвої почали закрадатись підозри.

«1 червня кілер сів до авто Аміни і Адама – їхали через Поділ. Він запропонував зупинитися у сквері і зробити панорамне фото в автомобілі. А це, щоб ви розуміли, дводверний джип на військових номерах. Кілер попросив пересісти Аміну і Адама назад, щоб зробити панорамне фото в автомобілі нібито для інтерв’ю. Адам це зробив – у той момент кілер сказав, що привіз їм подарунок, вихопив пістолет «Глок» і відкрив вогонь. Адам відбивався, одержав три кульові поранення. Моментально спрацювала реакція Аміни – вона випустила чотири кулі в кілера, врятувавши життя і своє, і чоловіка», – переповів перебіг подій Мосійчук.

Народний депутат-радикал зауважив деталь, яку йому розповіла Аміна Окуєва – у кілера на тілі є татуювання «Слава Аллаху», півмісяць із зіркою.

«Я не можу стверджувати, чи він професійний – діяв він професійно. Він професійно попросив пересісти назад, готувався до цього моменту, входив у довіру. І це наштовхує на те, що саме спецслужби його готували, вели. Не виключаю, що є і куратори», – додав Мосійчук.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.

Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

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